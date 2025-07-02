Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık 1 milyar 155 milyon TL maliyetle Altıntaş ve Kundu oteller bölgesine yönelik kapsamlı bir içme suyu altyapı yatırımını hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Altıntaş ve Kundu mahallelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla bölgede 40 adet sondaj kuyusu açacak. Yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda ve 800 mm çapında düktil içme suyu basma hattı ile farklı çaplarda şebeke hatları yapılacak. Ayrıca iki ayrı noktada 1000 mm ve 1400 mm çapında, her biri 100 metre uzunluğunda karayolu geçişleri yatay delgi yöntemiyle yolun 4 metre altından yapılacak.

İçme suyu hattında 5 kilometre tamamlandı

Şu ana kadar yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda ve 800 mm çapında içme suyu hattının imalatı tamamlandı. Karayolu geçişlerinde uygulanan yatay delgi çalışmalarında da büyük oranda ilerleme kaydedildi. Turizm altyapısının güçlendirilmesi ve bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması amaçlanan projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Projeyle bölgenin artan su ihtiyacına kalıcı çözümler sunulması hedefleniyor.