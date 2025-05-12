Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kesintisiz su dağıtım sistemlerinin verimliliği ve güvenilirliğinin artırılmasına yönelik uluslararası proje çalıştayı gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Malta Su ve Enerji Ajansı iş birliğiyle "iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kesintisiz su dağıtım sistemlerinin verimliliği ve güvenilirliğinin artırılması’’ projesi 4’üncü çalıştayı tamamlandı. ASAT konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştaya ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ayşe Muhammetoğlu, Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano, bakanlık temsilcileri, farklı ülkelerin su idarelerinde görev yapan yöneticiler ve akademisyenler katılım sağladı.

"Su kriziyle mücadelede bilim ve teknoloji öncü olacak"

Çalıştayda konuşan ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, iklim ve su krizinin artık değerlendirme değil, doğrudan müdahale gerektiren gerçek bir tehdit haline geldiğini vurguladı. Türkiye’nin su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığını, Antalya’nın ise bu sorunun en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olduğunu belirten Kurt, gelecekte atılacak adımlarda bilimin, aklın ve teknolojinin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi. "Biz artık mazeret üreten değil, çözümün bir parçası olan bir kurumuz" diyen Kurt, bu iş birliğinin Antalya için önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

İşbirliğinin önemine dikkat çekildi

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, su krizinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda sosyal ve yönetsel bir sorun olduğuna dikkat çekti. Selanik Aristoteles Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vasilis Kanakoudis, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı konusunda uluslararası iş birliğinin önemine değindi.

İklim değişikliğiyle mücadelede dolu dolu 3 gün

Üç gün süren çalıştay kapsamında paneller, sunumlar ve teknik geziler düzenlenerek iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik stratejiler ele alındı. Programda özellikle içme suyu şebekelerinde su kayıplarının önlenmesi, gelir getirmeyen suyun azaltılması, kentsel su temin sistemlerinin verimliliği ve güvenilirliğinin artırılması gibi kritik başlıklar detaylı biçimde değerlendirildi. SCADA, DMA sistemleri, aktif sızıntı kontrolü, abone sayaç yönetimi ve pilot bölge uygulamaları gibi teknik konularda yapılan sunumlar ve saha ziyaretleriyle katılımcılar uygulamalı bilgi edinme fırsatı buldu. Çalıştay, farklı kurumların deneyimlerini paylaşarak ortak çözüm yolları geliştirilmesine de katkı sundu.