Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkez ilçeleri kapsayan 150 kilometrelik yağmur suyu hattının temizlik çalışmalarını sürdürüyor. ASAT ekipleri, 150 kilometrelik hatta robot kamera ve kombine araçlarla tıkanıklıkları açıyor, arızalı ya da riskli noktaları tespit ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’nın merkez ilçelerinde yağmur suyu hatlarında başlattığı detaylı temizlik çalışmaları sürüyor. Lara Güzeloba’dan başlayan temizlik çalışması mahalle mahalle gerçekleştiriliyor. 150 kilometrelik yağmur suyu hattında ekipler robot kamera ve kombine araçlarla tıkanıklıkları açıyor. Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda ASAT ekipleri, şehir içi altyapının sağlıklı şekilde işlemesini sağlıyor.

Kapsamlı temizlik

Temizlik çalışmalarının geniş bir alana yayıldığını belirten ASAT Konrol Mühendisi Yusuf Raşit Kalaycı, "Yağmur suyu hatlarının temizlik çalışmalarına Lara Güzeloba bölgesinden başladık. Şu anda Yıldız Mahallesi’nde ekiplerimizle birlikte sahadayız. Temizlik işlemlerini kombine araçlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu araçlarla hatları detaylı şekilde temizledikten sonra, robot kameralarla hattın içini görüntülüyoruz. Böylece varsa arızaları ya da riskli noktaları tespit edebiliyoruz" dedi.

Üçgen Mahallesi Muhtarı Aynur Baycın da, ASAT’ın temizlik çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "ASAT ekipleri tarafından aranarak bilgilendirildik. Talebimize hemen cevap verildi ve gerekli çalışmalar hızla başladı" ifadelerini kullandı.