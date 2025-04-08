Artvin’de boğa yetiştiriciliği yapan Fenerbahçe taraftarı, ‘Kadıköy Boğası’ ismini verdiği boğasını Kadıköy’de bulunan boğa heykelinin yanına getirip takımına destek olmak istiyor.

Artvinli boğa yetiştiricisi Ulaş Gülseçkin, geleneksel boğa güreşlerinin olduğu memleketinden Fenerbahçe’ye olan desteğini çok farklı bir şekilde gösteriyor. 800 kilogramlık "Kadıköy Boğası" adını verdiği şampiyon boğasını, Kadıköy’deki ünlü boğa heykelinin yanına getirmeyi planlayan Gülseçkin, boğasını süsleyip büyük bir araç konvoyu eşliğinde İstanbul’a doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

Artvin’in Sarıbudak köyünde yaşayan Ulaş Gülseçkin, bölgenin geleneksel boğa güreşlerinde kazandığı başarılarla tanınıyor. Artvin’de her yıl düzenlenen boğa güreşleri, bölgedeki en büyük kültürel etkinliklerden biri olarak büyük ilgi görüyor. Gülseçkin, boğa yetiştiriciliği ve güreşlerinde gösterdiği başarıyı, aynı zamanda Fenerbahçe’ye olan sevgisiyle birleştiriyor.

Fenerbahçe’nin bu sezon şampiyon olacağına inanan Gülseçkin, şampiyonluğu kutlamak için ’Kadıköy Boğası’nı, boğa heykelinin yanına getirmeyi planlıyor.

Boğasını süslemeye ve taşıma hazırlıklarına başlayan Gülseçkin, şampiyonluğu Kadıköy’de kutlama arzusunu dile getiriyor. Eğer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu öneriyi kabul ederse, "Kadıköy Boğası" boğa heykelinin yanına götürülerek Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu İstanbul’da kutlamak için taraftarların gerçek Kadıköy boğasını görmelerini arzu ediyor.

"Takımımın bu sezon şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Bu özel anı, Kadıköy’e gerçek bir boğa getirerek kutlamak istiyorum" diyen Gülseçkin, boğanın Kadıköy’e gelmesi için heyecanlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Gülseçkin yaptığı açıklamada, "Küçük yaştan beri boğacılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda iyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bir çok boğam Artvin’de derece elde etti. ‘Kadıköy Boğası" ismini taktığım boğamla bu sene Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu görmek istiyoruz. Başkanımız Ali Koç’u çok seviyoruz. Eğer oda kabul ederce canlı Kadıköy boğasını İstanbul’a getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.