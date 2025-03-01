Artvin’in Borçka ilçesi Macahel bölgesinde şiddetli kar yağışının ardından bu kez çığ tehlikesi baş gösterdi. Kar kalınlığının 3 metrenin üzerinde olduğu bölgede Karayolları Bakım Evi’nin ardından çığ bu kez Maral köyünde 3 ev, 2 ambar ve 2 değirmenin üzerine düştü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Son 30 yılın en etkili kış mevsiminin yaşandığı Artvin’de bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrasında hem kent merkezi hem de iç kesimdeki ilçelerde kar esareti yaşandı. Artvin il merkezinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı Borçka ilçesi Macahel bölgesinde 3 metreyi aştı. Karın etkisini yitirmesinin ardından ise bölgede bu kez çığ tehlikesi baş gösterdi. Camili (Macahel) bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle son 2 günde çığ afetleri yaşanmaya başladı. Macahel Geçidi’ndeki Karayolları Bakım Evi’nin üzerine çığ düşerken, bakım evi kullanılamaz hale geldi, 2 iş makinesi kar altında kaldı. Bunun ardından yine bölgedeki Maral Köyü’nde çığ yaşandı. Meydana gelen çığ felaketinde 3 ev, 2 ambar ve 2 değirmen yıkıldı. Şans eseri çığın düştüğü evlerde kimsenin yaşamaması can kaybına engel olurken, çığ bölgede büyük tahribata neden oldu.

Yetkililer, çığ riski nedeniyle bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.