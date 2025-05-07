Artvin’in Şavşat ilçesinde yamaçtan düşerek dere yatağında mahsur kalan vatandaş, ekiplerin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi Dere Çayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle yamaçtan düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Şavşat Arama Kurtarma Derneği (SAKUT) ekipleri sevk edildi.

Arazi araçlarıyla zorlu şartlarında bölgeye ulaşan ekipler, dere yatağında mahsur kalan G.A.’ya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan G.A.’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ŞAVKUD üyesi Burak Köse, "İhbar üzerine arazili araçlarımızla bölgeye ulaştık. Yaralı vatandaşımıza ulaşıp sağlık ekiplerine teslim ettik" ifadelerine yer verdi.