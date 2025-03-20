Artvin’in Taşlıca köyünde iftar saatinde çıkan yangında 2 evi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Taşlıca köyü, Ericek Mahallesi’nde iftar vakti Nihat Arın’a ait ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek, bitişikteki Haydar Pehlivan’a ait eve sıçradı. İhbarın ardından olay yerine Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri, intikal etti. İlk müdahaleyi bölge halkı yaparken, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın sonucu her iki ev de kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.