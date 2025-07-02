Sarp Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 32,5 milyon TL değerinde kaçak lüks oto yedek parçası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 32 milyon 500 bin TL olan 269 adet lüks araca ait kaçak oto yedek parçası ele geçirildi. Kaçak eşyaların sahte fatura kullanılarak yasa dışı şekilde yurtta bırakılmasının planlandığı değerlendirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen eşyalara el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.