Van’da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent genelinde aralıklarla devam eden yağış, Artos Dağı’nın zirvesini beyaza bürüdü.

Van’ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Artos Dağı’nın zirvesi, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Son günlerde etkili olan serin ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle dün akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı’nın zirvesi kar tabakasıyla kaplandı. İl merkezinden ve Van Gölü kıyısından net bir şekilde görülen Artos’un beyaz örtüsü, bölge halkına kış mevsiminin geldiği sinyalini verdi. Yağışın ardından hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş yaşandı.