Araç Şarj istasyonları ve sürdürülebilir enerji çözümlerinde öncü rol üstlenen Arsima Enerji, Dağlıoğlu Group’un güvencesiyle hem teknolojik hem de çevresel standartları yükseltiyor. Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, "Sektöre yenilik ve güven katmak bizim misyonumuz" diyerek uzun vadeli vizyonu aktarırken, şirketin bölgesel ve ulusal ölçekte büyüme planlarını da paylaştı.

Yenilikçi ’Car Port’ projesi

Çok yakında hayata geçmesi planlanan ’Car Port’ projesi, elektrikli araç kullanıcılarına güneş enerjili şarj imkanı sunmanın ötesinde, sosyal alanları (Otoparklar, kafe vb.) da içeren çok fonksiyonlu bir platform olarak tasarlanıyor. Bu proje, Arsima Enerji’nin teknoloji ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımının somut bir göstergesi.

Güney Marmara’da 55 istasyonla başlayan yolculuk

2023’te Dağlıoğlu Group çatısı altına giren Arsima Enerji, EPDK onayının ardından hızla Güney Marmara bölgesinde 55 elektrikli şarj istasyonu kurmayı başardı. Şirketin kuruşu sonrasında yapılan açıklamada, "Enerjimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz; bu sayede araçlara temiz enerji sunuyoruz" vurgusu ön plana çıkarıldı.

Yazılım ve teknoloji altyapısıyla 7/24 takip

Arsima Enerji, tüm istasyonlarını özel yazılım altyapısıyla çevrimiçi olarak izliyor. Bu sayede sistemlerin güvenliği, performansı ve kullanıcı memnuniyeti en üst düzeyde tutuluyor. Erol Dağlıoğlu, "İstasyonlarımızı 24 saat online takip ederek, şeffaflık ve güven sağlıyoruz" ifadesiyle bu altyapının önemini belirtti.

Bayilik ağıyla ulusal büyüme

Güney Marmara’daki başarılı açılımların ardından Arsima Enerji, bayilik verme modeliyle Türkiye genelinde yayılmayı hedefliyor. Erol Dağlıoğlu, "Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiyi tercih ettik; şimdi bu çözümü tüm Türkiye’ye taşıyacağız" diyerek büyüme stratejisini özetledi.

Çevreci vizyon ve güvenilirlik

Bursa merkezli firma, şarj istasyonlarında kullandığı elektriği de kendi yenilenebilir enerji santrallerinden elde ediyor. Erol Dağlıoğlu bu yaklaşımla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Müşterilerimize sunduğumuz enerjiyi kendi yenilebilir santrallerimizde üretiyoruz. Böylece çevreye, kullanıcıya ve geleceğe saygılı adımlar atıyoruz."

Geleceğe dönük güçlü strateji

Arsima Enerji; Car Port, şarj istasyonları, online takip altyapısı, solar car-port uygulamaları ve bayilik modeliyle sektörde yeni standartlar belirliyor. Erol Dağlıoğlu, "Sadece bugün değil; yarını da düşünerek yatırım yapıyoruz. Güven ve kalite bizim en önemli değerlerimizdir" diyerek gelecek hedeflerine olan inancını aktardı.