İstanbul Arnavutköy’de polis ekipleri tarafından yapılan emniyet şeridi denetiminde şerit ihlali yapan toplamda 30 sürücüye 278 bin TL para cezası uygulandı. Ambulansın arkasına takılarak emniyet şeridine giren sürücüler dron ile tespit edildi. Emniyet şeridinde ilerleyen bir sürücü durdurulunca suçu yolda bularak "çizgiler belli olmuyor, nereden bileyim" dedi.

İstanbul’da özellikle trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde kural ihlali yaparak emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Dron destekli düzenlenen denetimlerde, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler tek tek tespit edilerek sürücü başına 9 bin 267 TL para cezası kesildi. Yapılan denetimler kapsamında ihlal yaptığı dron kamerasıyla tespit edilen toplamda 30 sürücüye 278 bin TL para cezası uygulandı.

Suçu kendisinde değil yolda buldu

Emniyet şeridi denetimlerinde ihlal yaptığı tespit edilen bir sürücü, polislere ilginç bir savunma yaptı. Sürücü hatayı yolda bularak çizgi olmadığını, bu nedenle şeridi ayırt edemediğini belirtti. Cezadan kurtulmaya çalışan uyanık sürücüye cevap veren polisin, "Herkes aynı şeritten gidiyor, siz buradan gidiyorsunuz" cevabı verildi.

Ambulansın peşine takıldılar

Bazı araç sürücülerin hasta taşıyan ambulansların peşine takılarak sanki yakınları ambulanstaymış gibi göstererek şerit ihlali yapmaya çalıştığı tespit edildi. O sürücülerde polis ekiplerinden kaçamadı, tek tek tespit edilerek ceza yazıldı.