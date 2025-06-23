Arnavutköy Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni bu yıl da renkli anlara sahne oldu. 650 çocuğun sünnet edildiği program, mevlid, ilçe konvoyu ve Şehir Parkı’nda düzenlenen şenliklerle unutulmaz bir etkinliğe dönüştü.

Arnavutköy Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında 650 çocuk hem dini vecibelerini yerine getirmenin hem de doyasıya eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Program, Taşoluk Yeşil Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif ile başladı. Duaların ardından aileler ve çocuklar konvoy eşliğinde Arnavutköy Şehir Parkı’na geçti.

Şehir Parkı’nda düzenlenen şenlikte, çocuklar için her detay titizlikle planlandı. Şişme oyun gruplarından pamuk şekere, çeşitli ikramlardan sahne gösterilerine kadar pek çok etkinlik çocukları ve ailelerini bekliyordu. Belediye tarafından sünnet kıyafetleri hediye edilen çocuklar, kendileri için hazırlanan bu özel günde unutulmaz anlar yaşadı.

Programa; Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başkan Candaroğlu, "Sünnet, Hz. İbrahim’le başlayıp Peygamber Efendimiz(sallallâhu aleyhi vesellem) tarafından ümmetine tavsiye edilen ve İslam toplumları için büyük anlam taşıyan bir ibadettir. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak bu güzel geleneği yaşatıyor, ailelerimizin yanında oluyoruz. Bu yıl 650 evladımızın sünnet işlemlerini uzman sağlık ekiplerimizle birlikte, güvenli ve hijyenik şartlarda gerçekleştirdik. Her bir yavrumuza sünnet kıyafetlerini hediye ettik. Bugün burada bu güzel tabloyu görmek, çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak bizim için en büyük kazanç" dedi.

Candaroğlu ayrıca, sosyal belediyecilik anlayışıyla yalnızca fiziki projelere değil, toplumsal ihtiyaçlara da öncelik verdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arnavutköy’de yeni bir yaşam anlayışı inşa ediyoruz. Yaklaşık 15 aydır hemşehrilerimizle gönül gönüle, omuz omuza çalışıyoruz. Dualarınızla, desteğinizle hep yanımızda oldunuz. İnşallah bugün yavrularımızın sünneti için toplandığımız bu meydanlarda yarın düğünlerine de hep birlikte şahitlik ederiz."

Arnavutköy Belediyesi, bu anlamlı organizasyonla sadece çocukların yüzünü güldürmekle kalmadı; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren, gelenekleri yaşatan ve ailelerin kalbinde yer eden bir etkinliğe daha imza attı.