Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ‘Kurumsal Akreditasyon Programı’na dahil olan Ardahan Üniversitesi, ‘Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ almaya hak kazandı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edilen Ardahan Üniversitesi’ne Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ni verdi. 2024 Yılı Değerlendirme Programları Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’ne; Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu ile Üniversitenin Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Kaçar, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Nilcan Mert, Dr. Öğr. Üyesi Benazir Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Züleyha Hande Akata katıldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında sürdürülen çalışmalar neticesinde 2 yıl süre ile akreditasyon almaya hak kazanan Ardahan Üniversitesini tebrik ederek Kurumsal Akreditasyon Belgesini Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu’na verdi.