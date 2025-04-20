Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası terminal ve çevresi ile lise caddesindeki Atatürk Parkında temizlik çalışması yaptı.

Kar yağışı ve soğuk hava sonrası güneşin yüzünü gösterdiği Ardahan’da belediye ekipleri de temizlik çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Yıkama araçları ve işçilerle yürütülen temizlik çalışmalarında adresler bu defa otogar bölgesi ve lise caddesiydi.

Karların erimesi sonucu çöpler ve toz yığınlarının kötü görüntüler oluşturduğu otogar ve etrafı ile lise caddesindeki vatandaşların uğrak merkezi Atatürk parkı hummalı çalışmalar sonucu ekiplerce kısa sürede temizlenerek pırıl pırıl bir hale getirildi.