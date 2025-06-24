Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan arazi yangınına müdahale eden köy muhtarlığına ait itfaiye aracı, alevlerin arasında kalarak tamamen yandı. Yangında ekin tarlası da küle döndü.

Yangın, Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü köyü Asmalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekin tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Bucak Belediyesi itfaiyesi ve Ürkütlü köyü muhtarlığına ait itfaiye aracı sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi yapan köy muhtarlığına ait itfaiye aracı, rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevlerin arasında kaldı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine ulaşan Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında geniş bir alana yayılan ekin tarlası da zarar gördü.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.