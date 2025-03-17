Antalya’da seyir halindeki araçtan atılan söndürülmemiş sigara, yol kenarındaki ot ve çalılıkların yanmasına neden oldu. Hızla yayılan yangına ilk müdahaleyi beton mikserleri yaparken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç Mahallesi sınırlarında yol kenarında bulunan kuru ot ve çalılıkların tutuşması sonucunda çıkan yangın, yoldan geçen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Karayolunda seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigaradan çıktığı değerlendirilen yangın, çalılıklar arasında bulunan araç lastiklerinin de tutuşmasıyla hızla yayılırken, D-400 Karayolunda seyir halindeki araç sürücüleri yolu kaplayan dumanlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yangına ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan 2 beton mikseri tarafından yapıldı. Beton mikserlerinin tankında bulunan su yangının ilerlemesini önledi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler beton mikserlerinin müdahale ettiği yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.