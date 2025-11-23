Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salkımevler istikametinden gelip Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki seyir halindeki Ö.F.A.’nın kullandığı 07 BOC 329 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiğinde, karşı yönden gelerek ‘U’ dönüşü yapmak isteyen Ş.K.’nin kullandığı 07 ANY 751 plakalı otomobile çarpmamak için fren yapınca devrildi. Devrilerek sürüklenen sürücü yaralanırken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.