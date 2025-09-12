Türk Hava Yolları (THY), APEX (Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından üst üste beşinci kez "World Class" ödülüne layık görülerek, üstün hizmet ve yolcu deneyimi mükemmelliğini temsil eden ödülü alan sayılı hava yollarından biri oldu. Ödül töreni, inovasyona öncülük eden dünya çapındaki bayrak taşıyıcı havayollarını onurlandırmak üzere Los Angeles’ta düzenlendi.

Sektör profesyonelleri tarafından yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda ’World Class’ ödülü, Emniyet ve Sağlık, Misafir Deneyimi, Sürdürülebilirlik ile Yiyecek ve İçecek Uygulamaları olmak üzere dört kategorideki performansa göre değerlendirilip THY’ye takdim edildi. Türk Hava Yolları, üst üste ikinci defa "World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ödülüyle küresel marka, yolcu deneyimi ve operasyonel kalite konusunda üstün standartlara olan bağlılığını bir kez daha kanıtlarken bu sene kategorilere yeni eklenen "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ödülüne de layık görüldü. Yiyecek ve içecek uygulamaları kategorisinde misafirlerinin beklentilerine hitap eden, lezzetli, sağlıklı, görsel olarak farklı menüler tasarlayıp sunabilen havayolları arasında World Class seviyesine ulaşan Türk Hava Yolları, özenle hazırlanmış ve sunulmuş ikram deneyimini Türk misafirperverliğiyle üst seviyeye taşıdı. Bununla birlikte APEX’in değerlendirmelerine göre, dijitalleşme ve atık yönetimi gibi pek çok alanda hayata geçirilen sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, sunduğu seyahat deneyiminde çevreye gösterdiği özeni ortaya koyuyor.

‘’Bu ödül vizyonumuzun uluslararası alanda takdir edilmesini gösteriyor’’

Ödüller hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, beşinci kez APEX tarafından ‘World Class’ ödülüne layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, yolcularımıza sunduğumuz hizmet kalitesinin, güvenlik anlayışımızın, sürdürülebilirlik vizyonumuzun ve küresel misafirperverlik anlayışımızın uluslararası alanda takdir edilmesidir. Uçuş deneyimini sürekli geliştirmeyi ve her adımda mükemmeli hedeflemeyi ilke edinmiş bir marka olarak, bu başarıyı tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Misafirlerimize dünya standartlarının ötesinde bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

APEX Group CEO’su Dr. Joe Leader ise, "Türk Hava Yolları, 2026 yılında üst üste beşinci kez APEX World Class havayolu unvanını elde ederken, aynı yıl içinde iki APEX World Class hizmet ödülünü kazanan ilk havayolu olarak tarihe geçti" diye konuştu.