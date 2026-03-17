AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, günlük 222 bin metreküp kullanma suyu arıtma tesisi kapasitesi, 324 megawatt üretim santral gücü ve genişleyen sanayi alanlarıyla AOSB'nin Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin altyapı kapasitesi, enerji gücü, çevre yatırımları ve devam eden projeleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Bekir Sütcü, AOSB'nin yalnızca üretim yapılan bir alan olmadığını, aynı zamanda sanayicilerin rekabet gücünü artıran güçlü bir ekosistem oluşturduğunu vurguladı. Sütcü, sanayicilerin üretim süreçlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için altyapıdan enerjiye, eğitimden proje desteğine kadar geniş bir hizmet ağı oluşturduklarını ifade etti. Bekir Sütcü, AOSB'nin büyüme vizyonu doğrultusunda yeni yatırımların ve genişleme alanlarının planlandığını kaydetti.

Genişleyen sanayi alanı

Bekir Sütcü, AOSB'nin mevcut büyüklüğünün 2 bin 144 hektar olduğunu, yeni yatırımcılara kapı açmak için ilave alanların planlandığını ve bu konuda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Bekir Sütcü, ilave alanın 284 hektar, 3. ilave alanın 599,5 hektar, 4. ilave alanın 99,35 hektar olduğunu ayrıca önerilen 5. ilave alanın 3 bin 448 hektar büyüklüğünde planlandığını kaydetti. Bekir Sütcü, bu genişleme alanlarının hayata geçmesiyle AOSB'nin yatırım kapasitesinin önemli ölçüde artacağını vurguladı.

Güçlü su ve altyapı kapasitesi

Sütcü, AOSB'nin sanayi üretimini destekleyen güçlü altyapı yatırımlarına sahip olduğunu, bölgede iki ayrı kullanma suyu arıtma tesisi bulunduğunu ifade etti.

Bekir Sütcü, birinci kullanma suyu arıtma tesisinin 72 bin metreküp/gün, ikinci kullanma suyu arıtma tesisinin 150 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olduğunu, bu iki tesisle birlikte AOSB'nin toplam kullanma suyu arıtma kapasitesinin 222 bin metreküp/gün seviyesine ulaştığını kaydetti.

Sütcü, güçlü altyapı yatırımlarının sanayicilerin kesintisiz üretim yapabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çevreye duyarlı sanayi modeli

Bekir Sütcü, çevre yatırımlarının AOSB'nin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını, bölgede faaliyet gösteren firmaların atık sularını arıtmak amacıyla kurulan Atık Su Arıtma Tesisi'nin 90 bin metreküp/gün nominal hidrolik kapasiteye cevap verebilecek şekilde inşa edildiğini kaydetti. Bekir Sütcü, çevre yatırımlarının sürdürülebilir sanayi üretimi açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Enerji altyapısı ve dağıtım sistemi

Bekir Sütcü, AOSB'nin enerji altyapısının sanayicilere kesintisiz ve güvenilir enerji sağlamak amacıyla güçlü bir sistem üzerine kurulduğunu, elektrik dağıtım şebekesinin 8 ana dağıtım merkezi, 25 dağıtım merkezi, 135 yardımcı dağıtım merkezinden oluştuğunu ifade etti. Bekir Sütcü, bölgenin toplam kurulu gücünün 279 megawatt olduğunu kaydetti.

Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, enerji sisteminin 24 saat SCADA sistemi ile kontrol edildiğini, TEİAŞ'a ait Misis Trafo Merkezi'nden 33 fider hattı üzerinden AOSB'ye enerji sağlandığını söyledi.

Yenilenebilir enerjide büyük potansiyel

AOSB'de yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla büyüdüğünü, bölgede 209 tesiste aktif güneş enerjisi santrali bulunduğunu ifade eden Bekir Sütcü, güneş enerjisi kapasitesinin 279 megawatt, kojenerasyon kapasitesinin 45 megawatt olduğunu kaydetti.

Bekir Sütcü, bölgede toplam üretim santral gücünün 324 megawatt seviyesine ulaştığını, yeni projelerle güneş enerjisi kapasitesinin 281 megawatta çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Sanayiciye geniş hizmet ağı

Bekir Sütcü, AOSB'nin sanayicilere birçok farklı alanda hizmet sunduğunu, bunların başında altyapı hizmetleri, enerji hizmetleri, çevre hizmetleri, itfaiye hizmetleri, imar ve ruhsat hizmetleri, enerji tedarik ve dağıtım faaliyetleri, proje destek hizmetleri, eğitim hizmetleri, AOSB Akademi faaliyetleri, beton santrali hizmetleri, vinç hizmetleri gibi çok sayıda hizmetin yer aldığını ifade etti.

Bekir Sütcü, 260 metreküp/saat kapasiteli hazır beton tesisinde, 15 transmixer, 4 beton pompası ve 35 personel ile hizmet verildiğini söyledi.

Sütcü, vinç hizmetleri kapsamında 3 adet 35 tonluk çift kırma mobil vinç, 1 adet 75 tonluk çift kırma mobil vinç, 27 metrelik sepetli platform ve 18 metrelik teleskopik yükleyici ile sanayicilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildirdi.

Proje destek ve devlet destekleri

Bekir Sütcü, AOSB Proje Destek Ofisi'nin sanayicilere önemli katkılar sunduğunu, AIP Export ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin firmaların ihracatlarını artırmalarına ve yeni pazarlara ulaşmalarına yardımcı olan dijital bir platform olduğunu ifade etti.

Bekir Sütcü, 2022-2025 yılları arasında firmalara sağlanan devlet desteklerinin toplam tutarının 732 milyon 776 bin 214 TL olduğunu kaydetti.

Üniversite sanayi iş birliği

Bekir Sütcü, AOSB'nin üniversitelerle güçlü bir iş birliği yürüttüğünü, 5 üniversite ile iş birliği yapıldığını, 2022-2025 yılları arasında 505 akademisyenin firma ziyaretleri gerçekleştirdiğini, 116 firma ile akademisyen eşleştirmesi yapıldığını ifade etti. Sütcü, AOSB'de 7 Ar-Ge merkezi ve 6 tasarım merkezi bulunduğunu kaydetti.

Devam eden projeler

Bekir Sütcü, bölgede birçok önemli projenin sürdüğünü, cadde aydınlatmalarının LED dönüşümü, yol yenileme çalışmaları, 3. ilave alan genişleme çalışması, çamur bertaraf tesisi projesi, SOGEP istihdam garantili teknik eğitim merkezi, makina ikmal bakım ve onarım istasyon merkezi projesi, dijitalleşme projeleri gibi çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

'AOSB Türkiye'nin üretim üslerinden biri'

Bekir Sütcü, AOSB'nin güçlü altyapısı, enerji yatırımları ve sanayicilere sunduğu kapsamlı hizmetlerle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını, bölgenin hem Adana'nın hem de Türkiye'nin üretim gücünü artıran önemli bir sanayi merkezi olduğunu vurguladı.

Başkan Bekir Sütcü, AOSB'yi daha da büyüterek sanayicilerinin rekabet gücünü artırmaya ve bölgenin üretim kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.