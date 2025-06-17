Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bu yıl 11’incisi düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, organizasyonun bölge içi sosyal iletişimi güçlendirme misyonuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"AOSB olarak yalnızca üretim değil, sosyal yaşamı da önemseyen bir yapıya sahibiz. Bu turnuva, firmalar arası etkileşimi artırmanın, motivasyonu güçlendirmenin ve sosyal bir birlikteliği desteklemenin güzel bir örneğidir. Bu yıl aile katılımının artması ve çocuklara yönelik etkinliklere gösterilen ilgi, organizasyonun sosyal yönünü daha da güçlendirdi. Turnuvaya katılan tüm firmalarımıza, sahada centilmence mücadele eden oyunculara ve coşkuyu paylaşan izleyicilerimize teşekkür ediyorum."

Turnuva Geleneksel Değer Haline Geldi

Kupa ve ödüller, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile Destek Hizmetleri Birim Yöneticisi Feridun Kara’nın katılımıyla takdim edildi. Her geçen yıl daha da büyüyen AOSB Futbol Turnuvası, bölge sanayicilerini, çalışanlarını ve ailelerini bir araya getiren güçlü bir gelenek olarak devam ediyor.

Tribünlerde Coşku, Çocuklara Özel Etkinlikler

Turnuva boyunca sahada sergilenen mücadele kadar tribünlerdeki coşku da etkinliğe ayrı bir renk kattı. Firma çalışanları, aileleriyle birlikte takımlarını destekleyerek dostluk ve rekabetin iç içe geçtiği güzel bir atmosfer oluşturdu. Etkinlik alanına kurulan çocuk parkurları ve eğlenceli aktiviteler de turnuvaya renk kattı. Aileler, turnuva süresince sosyal bir buluşma ortamı yaşarken, çocuklar da güvenli ve keyifli etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi.