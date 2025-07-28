Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) tarafından Temmuz ayının başından itibaren başlatılan ve ücretsiz olan yaz dönemi hobi kursları tüm hızıyla devam ediyor. Burada eğitim alan kursiyerler hünerlerini de sergileme imkanına kavuşuyor.

Düzce Belediyesi BELMEK, her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz döneminde de hazırladığı kurs programı ile her yaştan katılımcıya hitap ediyor. Toplam 14 farklı alanda açılacak kursların yanı sıra gençler ve ailelere yönelik kurslarda anne ve çocukları buluşturan BELMEK’in kara kalem kurslarına katılan kursiyerler, uzman öğreticilerin gözetiminde eğitimlerine devam ediyor.

Eğitimlerin kapalı mekanlara sıkıştırılmaması noktasında farkındalık oluşturan BELMEK, kara kalem kurslarına katılan kursiyeleri Düzce’nin farklı bölgelerinde bir araya getirerek hem tanıtıma hem de kursiyerlerin bakış açılarının genişlemesine katkı sağlıyor.

Bu noktada yaz dönemi anne-çocuk etkinlikleri adı altında yağlı boya ve kara kalem ekibinde bulunan kursiyerler, Konuralp Antik Tiyatro alanında kara kalem konseptini birebir hayata geçirdi. İlk olarak bulundukları alanı inceleyen kursiyerler, ardından tarihi binlerce yıl öncesine dayanan tiyatroyu kalemleri ile resmettiler.