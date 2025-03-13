Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akdeniz Gerçek Gazetesi internet sitesi Yazı İşleri Müdürü Cengiz Savaşeri son yolculuğuna uğurlandı.

1 yılı aşkın süredir kanser tedavisi gören Akdeniz Gerçek Gazetesi internet sitesi Yazı İşleri Müdürü Cengiz Savaşeri önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antalya’da uzun yıllar gazetecilik yapan Savaşeri’nin vefatı meslektaşlarını yasa boğarken duayen gazetecinin cenazesi, bugün Uncalı Kent Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cengiz Savaşeri’nin cenaze törenine yakınları, görev yaptığı Akdeniz Gerçek Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Başkaya, Genel Yayın Yönetmeni Songül Başkaya ve mesai arkadaşlarının, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, BİK Antalya Şube Başkanı İdris Cirit, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Rasim Gündüz, TGK Dış ilişkiler Koordinatörü/AGF Onursal Başkanı Mevlüt Yeni, meslektaşları, çok sayıda dernek ve siyasi parti temsilcisi katıldı.