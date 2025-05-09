Antalya’nın yalnızca denizi ve güneşiyle değil, zengin mutfağıyla da hafızalarda kalmasını hedefleyen 4. Uluslararası FoodFest Antalya başladı. Festivalin bu yılki teması "Akdeniz Mutfağı" olarak belirlenirken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalyamıza gelen ziyaretçinin de zengin mutfağımızdan, tropikal ürünlerimizden, 19 coğrafi işaretli ürünümüzden muhakkak bir kısmını tatsın, bilsin istiyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali, Karaalioğlu Parkı’nda yapılan açılış töreniyle başladı.

"Tadına doyum olmaz şehir Antalya"

Açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’nın sadece doğal ve tarihi güzellikleriyle değil, gastronomi alanında da artık marka şehir haline geldiğini söyledi. Antalya’nın her mevsim üretim yapılan nadir şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya öyle bir şehir ki antik kentlerini gezmeye ömür yetmez. Her mesire yerinde bir kere piknik yapayım deseniz yine ömür yetmez. Ancak bu güzel tablonun eksik bir parçası vardı: gastronomi. O eksik parçayı da dört yıl önce Sayın Muhittin Böcek tamamladı. Bugün artık FoodFest Antalya, sadece Antalya’nın değil, gastronomi camiasının da buluşma noktası haline geldi."

"Tarımı ve turizmi gastronomi ile buluşturuyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana kültür ve sanatı da Antalya’nın önemli değerleri arasına katmak için çalıştıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde sadece Altın Portakal ve Piyano Festivalimiz vardı. Bugün FoodFest ile birlikte Yörük Türkmen Festivali, Hobifest, Yeşilçam Günleri, Kitap Fuarı gibi çok sayıda uluslararası etkinliği Antalya’mıza kazandırdık. FoodFest ile Antalyamızın lokomotifi olan tarım ve turizmi, gastronomi çatısı altında birleştiriyoruz. Çiftçimizin alın teriyle yetiştirdiği ürünleri, dünya mutfağında başarısını kanıtlamış şeflerle buluşturuyoruz. Antalya’mız, tropikal ürünleri ve 19 coğrafi işaretli lezzetiyle büyük bir değer sağlamaktadır" dedi.

Festivalin teması bu yıl ‘Akdeniz Mutfağı’

Başkan Böcek, festivalin bu yılki temasını da şu sözlerle duyurdu:

"‘Antalya’dan Dünyaya’ mottosuyla başlattığımız Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali’nin bu yıl dördüncüsünü ‘Akdeniz Mutfağı’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Festivalimizde dünyaca ünlü pek çok şef yer alacak. Söyleşiler, tadım etkinlikleri, atölye çalışmaları, yarışmalar, konserler ve birçok renkli etkinlikle katılımcılar, hem Antalya mutfağını daha yakından tanıyacak hem de gastronomi dünyasındaki yeniliklerden haberdar olacak."

"Lezzetleriyle hafızalarda kalacak bir Antalya istiyoruz"

Başkan Böcek, Antalya mutfağının sadece yerel halk için değil, kenti ziyaret eden milyonlarca turist için de tanıtılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Antalyamızı ziyaret eden misafirlerimize deniz, kum, güneşin yanı sıra piyazımız, serpme böreğimiz, kabak tatlımız gibi birçok yöresel ürünümüz de hafızasında yer bıraksın istiyoruz. Nasıl ki Roma için sadece tarihi eserleri değil, pizzası, dondurması, tatlısı mutlaka denenmeli deniliyorsa, Antalyamıza gelen ziyaretçinin de zengin mutfağımızdan, tropikal ürünlerimizden, 19 coğrafi işaretli ürünümüzden muhakkak bir kısmını tatsın, bilsin istiyoruz."

Geçen yıl yaklaşık 800 bin kişinin katıldığı festivale bu yıl daha yüksek bir katılım beklediklerini belirten Başkan Böcek, "Her geçen yıl daha ileri gidiyoruz. Antalya’nın gastronomi avantajlarını otellerimiz, restoranlarımız ve işletmelerimizle birlikte daha çok değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.