Antalya’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Karabulut’un kullandığı 06 NK 975 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark edip otomobili yol kenarına çeken sürücü, araçtaki eşi, çocuğu ve bir yakınını dışarı çıkardı.

Yangın tüpü ile müdahale yetersiz kaldı

Araç sürücüsü ve vatandaşların yangın tüpü ile alevlere müdahalesi yetersiz kalırken ihbarla kısa sürede olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Motor kısmı tamamen yanan araç ise kullanılamaz hale geldi.