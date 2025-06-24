Antalya’da iki farklı kuyumcuya sahte altın satarak yaklaşık 150 bin TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte faaliyet gösteren kuyumculara sahte ziynet eşyası satılmasıyla ilgili "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan kapsamlı incelemelerde, N.D., H.M., A.Y. ve S.D. isimli şahısların iki farklı kuyumcuya 4 ayrı seferde yaklaşık 150 bin TL değerinde sahte altın sattıkları tespit edildi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken, üzerlerinde bulunan 3 adet sahte altın zincire el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.