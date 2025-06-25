Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi arasında, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan "Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Teknik İş Birliği Protokolü" imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu protokol yalnızca bir belge değil, planlı, kurallı ve kimlikli kentleşme hedefimize atılmış somut bir adımdır" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında, sağlıklı kentleşme ve depreme dayanıklı yapılaşma hedefiyle teknik iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan protokolün tanıtımı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı.

"Antalya’yı ortak akılla yönetiyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokolün sadece bir belge olmadığını belirterek, "Planlı, kurallı, kimlikli kentleşme hedefimize atılmış somut bir adımdır. Bu iş birliği ile bilimsel, teknik ve kamusal sorumluluk anlayışının kurumsallaşmasını hedefliyoruz. Bu protokol; afetlere dayanıklı yapıların teşviki, mühendislik hizmetlerinin kalite standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilir altyapı ve üstyapı projelerinin geliştirilmesi gibi çok sayıda başlıkta ortak çalışmayı kapsıyor. Meslek odalarının birikimiyle, Büyükşehir Belediyemizin vizyonunu birleştirerek kentimizi ortak akılla yönetmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Antalya örnek bir kent"

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan da protokolün önemine dikkat çekerek, "Antalya olarak deprem hassasiyeti olan, kimlikli bir kent oluşturma vizyonuna sahip bir başkanımız olduğu için şanslıyız. Protokol sadece bir kağıt üzerinde kalmayan, sahada uygulanacak somut adımlar içeren bir metin. Kentsel dönüşümden şantiye şefliklerine, meslek içi eğitimlerden teknik denetimlere kadar birçok alanı kapsıyor. Bu çapta bir protokol büyükşehir belediyeleri arasında ilk kez imzalanıyor" dedi.

Türkiye’nin büyük bir kısmının deprem riski altında olduğunu hatırlatan Akdoğan, "Ülkemizin yüzde 66’sı birinci derece deprem kuşağında yer alıyor. Yaşadığımız can kayıplarını önlemek için bilim ve tekniğe kulak veren yöneticilere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.