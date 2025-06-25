Türk Kızılay, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde gönüllü kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağış etkinliği düzenledi.

DSÖ Türkiye Ofisi önünde 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi. Türk Kızılay ve DSÖ iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah, Mariam Khan UNFPA Türkiye Temsilcisi, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde A. Ahonsi’nin yanı sıra DSÖ ile BM personeli katıldı. Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 23 Haziran 2025 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilen ‘Hastaya Kan Ormana Can’ projesiyle bağışlanan her bir ünite kan, 3 fidanın toprakla buluşmasına da vesile olacak. Etkinlikte konuşan Kızılay Başkanı Yılmaz, 14 Haziran’ın tüm dünyada kan bağışçıları günü olarak kutlandığını söyleyerek, çeşitli aktivitelerle kan bağışının önemine dikkat çekmek istediklerini belirtti.

"Her bir insanın canının çok önemli olduğunu savunuruz"

Uluslararası sivil toplum kuruluşların hem kan bağışı yapmak için hem de fidan dikimi projesine destek olmak için geldiklerini aktaran Yılmaz, "Gerek Birleşmiş Milletler tarafı olsun gerek Kızılay Kızılhaç Federasyonu olsun. Her bir insanın canının çok önemli olduğunu savunuruz. Bugünün dünyasında aslında bu dayanışmanın çok daha önemli olduğu günleri yaşıyoruz. Hem kısa vadede hem orta vadede hem uzun vadede bizlerin toplumların daha dirençli, daha sağlıklı yaşamaları için çalışması gerektiğini bilen kurumlarız ve bu kurumların el ele vermesinin de aslında çok büyük bir önemi var. Ben bugün hem Birleşmiş Milletler’ den arkadaşlarımıza hem de Kızılay Kızılhaç Federasyonu’ndan bizlere eşlik eden arkadaşlarımız çok teşekkür ediyorum" dedi.