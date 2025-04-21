Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Gazipaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı, Muratpaşa Belediyesi güreşçisi Orhan Okulu oldu.ANTALYA (İGFA) - Yaklaşık 600 pehlivanın katıldığı organizasyonda, altın kemerli başpehlivanların da aralarında bulunduğu pehlivanlar kıran kırana mücadele etti.

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin başpehlivanı Orhan Okulu, sırasıyla Salih Erinç, Bekir Eryücel, Ali İhsan Batmaz ve Özkan Yılmaz’ı eleyerek finale yükseldi. Finalde ise Osman Kan’ı mağlup eden Okulu, 2025 yılının ilk büyük güreş organizasyonunu altın kemerle tamamladı.