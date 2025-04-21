Antalya’da evine giderken otomobilinin motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Arac, sürücüsünün gözleri önünde küle döndü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ATE 134 plakalı Toyota Corolla marka aracıyla İller Bankası istikametine doğru evine gitmek üzere yola çıkan Enver A., seyir halindeyken motor kısmından çıkan dumanları fark etti. Aracını hemen yolun kenarına çeken sürücü, motor kaputunu açtığında alevlerle karşılaştı. Enver A. yangına suyla müdahale etmeye çalışırken, çevredeki vatandaşlar ise yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olunamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Sürücü Enver A., gözleri önünde yanarak küle dönen otomobiline uzun süre baktı. Aracın alev topuna döndüğü anlar ise çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Enver A., "Araçtan duman çıkmaya başladı, birden oldu. Hemen sağa çektim, baktığımda hafif hafif yanıyordu. Önce su döktüm, ondan sonra yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık ama sönmedi" dedi.