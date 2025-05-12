10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Yavuz Özcan Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kortej düzenlendi. Aralarında kamu kurum ve çeşitli STK temsilcilerinin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin de yer aldığı kalabalık "Hepimiz bir bütünün parçalarıyız", "Engelsiz bir dünya mümkün", "Farkınızın farkındayız ve yanındayız" ve "Otizimliyim farklı bir yeteneğim" yazılı dövizleri taşıdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen kalabalık grup burada Ulusal Yükseliş Anıtı’na çelenk sundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen ile beraber Bedensel Engelli Dünya Halter Şampiyonu Faruk Öztürk ve Bedensel Engelli Milli Sporcu Simge Elif Öztürk ile birlikte anıta çelenk bıraktı. Günün anlam ve önemine ilişkin Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Mehmet Karavural ve Aktif Engelliler Spor Kulübü Temsilcisi Çiğdem Sayın’ın konuşmalarının ardından etkinlik sona erdi.