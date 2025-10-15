Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde belediye dalgıçları tarafından Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde 2 bisiklet ve oksitlenmiş bir tabanca bulundu. Tabanca, deniz polisi ekiplerince delil torbasına alınarak sudan çıkarıldı.

Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi tarafından yaz sezonunun ardından Kaleiçi Yat Limanı’nda deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi’nin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip, sabah saatlerinde limanda toplanarak ekipman kontrollerinin ardından metrelerce derinliğe daldı.

Denizin dibinde tabanca bulundu

Dalgıçlar, yaz boyunca biriken atıkları denizden tek tek çıkarırken; cam ve plastik şişeler, teneke kutular, ambalaj atıkları, metal parçalar, 2 adet bisiklet ve bir adet oksitlenmiş tabanca bulundu. Yaklaşık 5,5 metre derinlikte tespit edilen tabancanın, ortalama 6 ay önce denize atıldığı tahmin ediliyor. Dalgıçların koordinat ve derinlik bilgilerini paylaşmasının ardından deniz polisi olay yerine gelerek tabancayı delil torbasına alıp sudan çıkardı.

"Ekipler bizim eşliğimizde silahı çıkardı"

Muratpaşa Belediyesi dalgıcı ve yüzme antrenörü Erkin Er, tabancayı gördüklerinde dokunmadan fotoğrafladıklarını ve durumu hemen deniz polisine bildirdiklerini söyleyerek, "Ekipler bizim eşliğimizde silahı çıkardı" dedi.

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli ve gönüllü dalgıç Gürkan Yılmaz ise yaklaşık 3 yıl önce kurulan Muratpaşa Dalış Ekibi’nin, "Falezler Bizim Evimiz" projesi kapsamında yat limanı ve falez bölgelerinde temizlik çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Yılmaz, deniz dibindeki kirliliğin büyük ölçüde karasal kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, "Asıl önemli olan bizim denizi temizlememiz değil, insanların çöpleri denize atmaması. Atıkların çoğu rüzgarla karadan denize taşınıyor" ifadelerini kullandı.