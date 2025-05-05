Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri iş birliğinde atık ilaçların toplanması ve bertaraf edilmesine yönelik kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında evlerde biriken kullanılmayan ilaçlar belirlenen noktalarda toplanıp, güvenle bertaraf edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri Koordinasyon Toplantısı’nın 2’ncisini "Atık İlaçların Yönetimi" konusunda düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Eğitim Salonu’nda Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy başkanlığında yapılan toplantıya; Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinden temsilciler ayrıca ITC firma yetkilileri katıldı. Toplantıda hanelerde biriken son kullanma tarihi geçmiş ilaçların evsel atıklarla birlikte çöpe atılması neticesinde insan ve çevre sağlığı açısından oluşturduğu risklere dikkat çekilerek, bu atıkların mevzuatın da öngördüğü şekilde nasıl toplanacağı, taşınacağı ve imha edileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İş birliği ve uygulama adımları konuşuldu

Proje kapsamında; ITC firmasının taahhüdü ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında imzalanacak iş birliği protokolü ile atık ilaçların bedelsiz transferi ve bertarafı sağlanacak. Toplama noktalarından atık ilaçların özel kutular içinde biriktirilmesi, sızdırmaz konteynerlerde geçici olarak depolanması planlanıyor. Bu konteynerler ilçe belediyelerinin ihtiyacına göre ITC firması tarafından sağlanacak. İlaç atıkları konteynerlerde en fazla altı ay süreyle muhafaza edilerek yılda en az iki kez bertaraf edilecek.

"Türkiye’ye örnek bir model kurmayı hedefliyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, atık ilaçlar sorununun uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirterek, "İlaç atıkları tehlikeli atık riski taşımaktadır. Toplanmaları, depolanmaları ve bertaraf edilmeleri evsel atıklardan farklı. Bertarafı için de bir maliyet söz konusu. Dolayısıyla hanelerden çıkan atık ilaçların yönetimi maalesef istenilen düzeyde değil. Biz Antalya’ya ’Çevre Başkenti’ ünvanını kazandırmış Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu soruna da kayıtsız kalmadık. Bir tıbbi atık firmasıyla ve ilçe belediyelerimizle görüşerek bu süreci nasıl yöneteceğimiz konusunda ortak bir model geliştirdik. Bu toplantının oluşturulan model üzerinde mutabık kalınması ve uygulamaya geçiş için son karar toplantısı olmasını planlıyoruz. Türkiye’ye örnek olacak bir sistem kurmayı hedefliyoruz" dedi.