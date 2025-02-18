Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralandı, 3 araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 22.50 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan A.E. idaresindeki 07 UZ 513 plakalı otomobil, park halinde bulunan 34 FU 8667 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden 34 FU 8667 plakalı otomobil, önünde park halinde bulunan 34 JDF 58 plakalı otomobile çarptı.

Sürücü 2,62 promil alkollü çıktı

Kazada, 07 UZ 513 plakalı otomobilin sürücüsü A.E. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı A.E. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hastanede yapılan muayenesinde 2,62 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.