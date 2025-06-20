Fatmagül Özpınar İlkokulu’nda düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Döneminin Karne Dağıtım Törenine katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, öğrencilere karnelerini verdi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında Antalya genelinde faaliyet gösteren 1709 resmi ve özel eğitim kurumunda görev yapan 36 bin öğretmen ile öğrenim gören 485 bin 783 öğrenci yaz tatiline girdi. Fatmagül Özpınar İlkokulu’nda düzenlenen Karne Dağıtım Töreni’ne katılan Vali Hulusi Şahin, öğrencilere karnelerini verdi.

Program kapsamında ilk olarak öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezen Vali Hulusi Şahin, sergilenen eserleri inceledi. Ardından 1. ve 2. sınıf öğrencilerine karnelerini takdim eden Vali Şahin, öğrencilere karne hediyelerini de verdi. Programın devamında öğretmenlerle bir araya gelen Vali Şahin, onlarla bir süre sohbet etti.

Karne dağıtım töreninde Vali Hulusi Şahin’e, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fedai Yaman, öğretmenler, öğrenciler ve veliler eşlik etti.