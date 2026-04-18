Antalya'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' ile 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' başta olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan hakkında 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., yapılan takip sonucu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.