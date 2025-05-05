Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde evliliklerine unutulmaz bir tarih seçmek isteyen 15 çift, 05.05.2025 tarihinde nikah masasına oturdu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu özel günde çiftleri yalnız bırakmadı.

Takvimde denk gelen özel tarihi anlamlı kılmak isteyen çiftler, aylar öncesinden başvurarak Muratpaşa Belediyesi Nikah Salonu’nda dünya evine girdi. Gün boyunca süren nikah törenlerinde sevgi ve mutluluk ön plandaydı.

Başkan Ümit Uysal, 6 çiftin nikahını bizzat kıyarak bu özel ana tanıklık etti. Törenlere katılan aileler ve yakınlar, yeni hayatlarına "Evet" diyerek başlayan çiftlerin heyecanını paylaştı.

Nikah törenlerinin ardından çiftler, sevdikleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.