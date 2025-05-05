Antalya Büyükşehir Belediyesi, kendi üretim tesislerinde yetiştirdiği 4 milyon yazlık mevsimlik çiçekle şehri yaza hazırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını rengârenk çiçeklerle donatarak yaz aylarına estetik bir başlangıç yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hurma Bitki Üretim Tesisi’nde özenle yetiştirilen milyonlarca çiçek, Antalya’nın caddelerini, parklarını ve yeşil alanlarını süslemek üzere toprakla buluşuyor. Ekonomik ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hayata geçirilen peyzaj çalışmaları, hem görsel zenginlik sağlıyor hem de kentin doğal dokusunu ön plana çıkarıyor.

4 milyon çiçek toprakla buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimine yönelik peyzaj düzenlemeleri kapsamında bu yıl kendi üretim tesislerinde yetiştirdiği 4 milyon yazlık mevsimlik çiçekle Antalya’nın çehresini değiştiriyor. Hurma Bitki Üretim Tesisi’nde özenle yetiştirilen Gazanya, Çin karanfili, begonya, petunya, verbena, salvia, vinka (rozet), horoz ibiği, kadife, vapur dumanı, sardunya, pentas, kedi tırnağı ve yıldız çiçekleri, seralarda toprakla buluşturularak dikime hazır hale getiriliyor.

Görsel şölen sunacak

Baharın ardından yaz mevsimine geçişte görsel bir şölen sunacak olan bu çiçekler, başta kent merkezindeki refüjler, kavşaklar ve parklar olmak üzere birçok alanda kullanılacak. Kendi üretim kapasitesiyle önemli bir tasarruf sağlayan belediye, bu sayede hem maliyetleri düşürüyor hem de çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çekiyor.