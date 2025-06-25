Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne katıldı. Zirve kapsamında Antalya Teknokent’in Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da Yapay Zekâ Çağında Teknoparklar panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne katılan Antalya Teknokent’in standı büyük ilgi gördü. Etkinlik boyunca Antalya Teknokent’in faaliyetleri, girişimcilik programları, uluslararası projeleri ve eğitim teknolojileri alanındaki yenilikçi çözümleri katılımcılarla paylaşıldı.

Yapay zekâ odaklı dönüşüm

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Girişimden Algoritmaya: Yapay Zekâ Çağında Teknoparklar" panelinde ise Antalya Teknokent Genel Müdürü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı Dr. İbrahim Yavuz konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasında Dr. İbrahim Yavuz, Antalya Teknokent’in yapay zekâ, eğitim teknolojileri ve girişimcilik alanındaki çalışmalarını detaylı bir şekilde aktararak, Türkiye genelindeki teknokentlerin yapay zekâ odaklı dönüşüm sürecindeki stratejik ve yapısal rollerine dikkat çekti. Yavuz, Teknokentlerin kurdukları iş birlikleriyle eğitimde dijitalleşmeyi nasıl desteklediklerini ve yenilikçi girişimlerin gelişiminde üstlendikleri kritik rolü katılımcılarla paylaştı. Etkinlik süresince Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde ise eğitimde teknoloji odaklı yeni iş birlikleri ve projeler üzerine verimli değerlendirmeler yapıldı.