Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Çarpana Tasarımları ile Kültürel Hafıza Yeni Ürünlerle Buluşuyor" projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projenin sözleşmesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler tarafından Enstitüde düzenlenen törenle imzalandı.

Proje ile bölgeye özgü geleneksel el sanatlarından biri olan çarpana dokuma tekniğinin modern tasarımlarla yeniden hayat bulması hedefleniyor.

Kültürel hafıza canlanıyor

Geleneksel dokuma teknikleri arasında önemli bir yere sahip olan çarpana dokuma, özel tezgah gerektirmeyen ve karton, deri ya da ince ahşap malzemelerle yapılan, dar ve uzun şerit dokumalar elde edilmesini sağlayan bir yöntem olarak biliniyor. Tarih boyunca kemer, kuşak gibi günlük kullanım ürünlerinde yer alan bu teknik, kültürel hafızanın somut örnekleri arasında gösteriliyor.

Personellere uygulamalı eğitim verilecek

Proje kapsamında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü personeline yönelik olarak çarpana dokuma tekniklerinin modernizasyonu ve tasarım geliştirme eğitimleri verilecek. Eğitimlerin uygulamalı yapılacağı proje ile geleneksel motiflerin çağdaş tasarımla harmanlanması, özgün ürünlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Aynı zamanda Enstitü’nün kurumsal kapasitesinin artırılması ve ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Coğrafi işaret başvurusu planlanıyor

Proje sonunda çarpana dokuma için coğrafi işaret süreci de başlatılacak. Böylece hem kültürel mirasın korunması hem de bu geleneksel değerin resmî statüyle güvence altına alınması hedefleniyor.

BAKA Genel Sekreteri Güler: "Tarihi teknikleri yenilikle buluşturuyoruz"

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, projenin yalnızca bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına ve ekonomik faydaya dönüşmesine yönelik stratejik bir girişim olduğunu belirtti.

"Çarpana dokuma, tarihi ve kültürel anlamda büyük değere sahip geleneksel bir tekniktir. Biz bu tekniklerin kaybolmasını önlemekle kalmıyor, onları yenilikle buluşturuyoruz. İlham kaynağımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi. Bu proje, kültürel izleri takip ederek ülkemizin kültür envanterine katkı sunuyor. BAKA olarak biz de bu proje sayesinde hem mesleki kapasiteyi artıracak hem de yeni ürünlerin pazara sunulmasına imkân sağlayacağız," ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Eriş: "Enstitülerimiz inovasyonda da öncü"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ise yaptığı açıklamada projenin eğitime ve mesleki gelişime katkısına dikkat çekerek; "Olgunlaşma Enstitülerimiz sadece kültürel değerlerin aktarıcısı değil, aynı zamanda tasarımda ve üretimde öncü kurumlardır. Bu proje ile geleneksel bir değer olan çarpana dokuma teknikleri hem korunacak hem de yenilikçi ürünlerle geleceğe taşınacak." dedi.

Antalya’ya katma değer sağlayacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün tasarlayacağı ürünlerin yerel ve ulusal pazarda daha fazla görünürlük kazanması bekleniyor. Geleneksel el sanatlarının modern anlayışla yeniden yorumlandığı proje, bölge ekonomisine ve kültürel tanıtıma da katkı sağlayacak.