Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Bolu’daki yangın felaketi sonrası denetlenen 294 basit konaklama tesisinden 191’inde yangın güvenliği eksiklikleri tespit edildiğini açıkladı. Eksiklikler giderilmezse işletmelerin kapanabileceği uyarısı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, 21 Ocak 2025’te Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketi sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle ilçede denetim yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 294 basit konaklama tesisini inceledi; 191’inde yangın güvenliği eksiklikleri saptandı.

Belediye, eksikliklerin giderilmesi için 31 Mayıs 2025’e kadar süre tanıdı, ancak ilerleme sağlanamadı. Muratpaşa Belediyesi, yönetmelikteki yangına dayanıklı boya şartının gerçekçi olmadığını, ürünün Türkiye’de üretilmediğini ve ithalatının maliyetli olduğunu belirtti.

Çözüm olarak, yönetmeliğin yerli veya kolay temin edilebilir ürünlerle güncellenmesini önerdi.

Belediye, sürecin sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olduğunu vurgulayarak, “İşletmelerin kapanması ve mağduriyetlerin sorumluluğu Bakanlık’tadır. Ceza hukuku sınırına dayandık, süreci uzatamayız” dedi. Bakanlık, uygulanabilir çözümler için davet edildi.