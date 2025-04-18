Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA(İGFA)- Antalya'nın Kumluca ilçesinde alınan bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle Hasan Tuna Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.