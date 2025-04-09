Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

İlk etapta Alacabel battı çıktı mevkiinden Karayolları Alacabel Bakımevine kadar yaklaşık 10 kilometrelik yolda etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde ise Akseki-Seydişehir karayolunda tamamen etkili olmaya başladı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. 1825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaştı.

Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandrarma Komutanlığına bağlı ekipler de yolda güvenlik önlemleri aldı.