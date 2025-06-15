Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde bulunan Gelesandra Yaylası’nda çekirge sürüleri yeşil alanlara zarar verdi.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde bulunan Gelesandra Yaylası’nda çekirge sürüleri yayla sakinlerini zor durumda bırakıyor. Bölgedeki otları büyük bir hızla yiyen çekirgeler karşısında, başta hayvancılıkla uğraşanlar olmak üzere yaylaya göçen vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Yayla sakinlerinden Ali Rıza Özden, "Bugüne kadar yaylamızda böylesine bir çekirge istilası yaşamadık. Çekirgeler yeşil ne varsa kurutuyor. Eğer yetkililer müdahale etmezse yaylada yeşile hasret kalacağız" diye konuştu.