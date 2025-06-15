Alzheimer hastalığının temelinde beyin hücrelerinin zarar görmesi ve toksik maddelerin birikiminin yattığını aktaran Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmanın ve yaşam kalitesini artırmanın bir yolunun da günlük yaşam aktivitelerine odaklanmak olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, Alzheimer hastalığının nedenleri, etkileri ve hastalığın seyrini yavaşlatmak için günlük aktivitelerin rolü hakkında bilgi verdi.

Alzheimer’ın, bunamanın en yaygın nedeni olduğunu belirten Metin, “Hastalığın görülme sıklığı yaşla artar. Beyin hücrelerinin küçülmesi ve toksik maddelerin birikimiyle oluşan zarar, hafıza, dikkat ve planlama gibi bilişsel yeteneklerin kaybına yol açar” dedi.

Alzheimer’ın sadece unutkanlıkla sınırlı olmadığını, ilerledikçe ciddi bilişsel ve davranışsal sorunlara neden olduğunu vurgulayan Metin, “İlaçlar unutkanlığı azaltabilir ve davranışsal problemleri hafifletebilir, ancak hastalığı tamamen durdurmaz. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak için günlük yaşam aktivitelerine odaklanılmalı” diye konuştu.

BAHÇEYLE UĞRAŞMAK ÖNERİLİYOR

Araştırmaların, fiziksel aktivite ve hobilerin Alzheimer’ın ilerlemesini yavaşlattığını gösterdiğini aktaran Metin, özellikle bahçeyle uğraşmanın ve bitki yetiştirmenin hastalara fayda sağladığını belirtti. “Bahçe aktiviteleri, fiziksel hareketi artırarak hastalığın seyrini yavaşlatabilir. Toprakla ve bitkilerle temas, duygusal rahatlama sağlar ve pozitif etki yaratır” dedi.

Prof. Dr. Metin, bahçeyle uğraşmanın sosyal izolasyonu azaltmada da etkili olduğunu ifade ederek, “Şehirde yalnız kalan hastalar, depresyon ve çaresizlik hissedebilir. Bahçe ve bitkiyle uğraşmak, doğayla bağ kurmayı sağlayarak bu etkileri hafifletir. Bu aktiviteler, hastaların fiziksel ve duygusal sağlığını destekler, sosyal izolasyonu azaltır ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir." dedi.

Alzheimer hastalarına bahçe ve bitkiyle uğraşma gibi aktivitelerin önerilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Barış Metin, bu tür etkinliklerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.