Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve hava kalitesinin arttırılması hedefiyle elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını güçlendiriyor.ANTALYA (İGFA) - Artan elektrikli araç sayısına duyarsız kalmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevreci ulaşım sistemlerini desteklemek amacıyla elektrikli araç şarj istasyonları kurulumuna başladı.

2022 yılında yapılan tüzük değişikliğiyle kurulan belediye iştiraki ANÇET tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde 10 farklı noktada toplam 18 şarj istasyonu ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne ait elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak üzere belediye bünyesinde 7, ASAT Genel Müdürlüğünde 10 adet şarj istasyonu daha kurularak hizmete alındı. Vatandaşlara hizmet için kurulan 18 araç şarj istasyonlarından 4’ü DC (hızlı şarj), 14’ü ise AC (normal şarj) tipi olarak kuruldu.

Toplamda 34 araca eşzamanlı hizmet verebilecek kapasiteye sahip şarj noktaları, Antalya’nın karbon nötr hedefi doğrultusundaki önemli adımlarından biri oldu.

MERKEZDEN İLÇELERE YAYILACAK

Elektrikli araçlara olan ilginin artmasıyla birlikte şarj altyapısına duyulan ihtiyacın da yükseldiği görülüyor. Bu doğrultuda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANÇET, şarj istasyonu kurulumlarını sadece kent merkeziyle sınırlı tutmayarak ilçelere de yaygınlaştırmayı hedefliyor.