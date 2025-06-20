Antalya Büyükşehir Belediyesi 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler, veliler ve görevli personel için ücretsiz ulaşım kararı aldı.

21 ve 22 Haziran tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek YKS sınavı öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım kararı aldı. Sınava girecek öğrenciler, sınava girecek öğrencilerin velileri ve sınavda görevli personel toplu taşıma sürücülerine ve tramvay duraklarında güvenlik görevlilerine sınav giriş ve görev belgelerini göstererek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı toplu taşıma araçları ile Antray ve Nostalji Tramvayı’ndan ücretsiz faydalanabilecek.