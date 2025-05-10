Denizli’de anneler bu kez tribünde değil, sahada çocuklarıyla birlikte futbol oynayarak eğlenceli anlar yaşandı. Çal Belediyespor’un Anneler Günü’ne özel düzenlediği "Annemle Futbol Oynuyorum" etkinliği, renkli görüntülere ve duygusal anlara sahne oldu.

Denizli’nin Çal ilçesi Anneler Günü kapsamında sıra dışı ve renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çal Belediyespor tarafından düzenlenen "Annemle Futbol Oynuyorum" etkinliği, ilçede büyük ilgi gördü. Futbol sahasında bir araya gelen anneler ve çocukları, hem doyasıya eğlendi hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte, anne-çocuk takımlarının kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne olurken, tribünleri dolduran vatandaşlar ise tezahüratlarla keyifli dakikalar geçirdi. Hem sporun hem de sevginin buluştuğu etkinlik sonunda katılımcı annelere çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Çocuklarımızla birlikte anneler olarak futbol oynayacağız"

Çocuğunu futbol kursuna götüren anne Derya Çetin, bu tarz etkinliklerden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Çal’da spor kulübü olarak böyle bir etkinliğin olduğundan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımızı her hafta kurslara gönderiyoruz. Kurslarda izlemek bizleri gurur veriyor. Bugün de çocuklarımızla birlikte anneler olarak futbol oynayacağız. Bu konuda emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Anneme ve ablama karşı çalım atarak gol attım ve yendik"

10 yaşındaki Metin Çilbirci, annesine ve ablasına karşı oynadığı maçta çalım atarak gol attığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün anneler gününe özel olan maçta anneme ve ablama karşı oynadım, çalım atarak gol attım ve yendik. Bizim takımımız çok daha güçlüydü. Annem ve ablamla futbol oynamak güzel ve eğlenceliydi. Maçlarda annem ve ablam normalde tribünden izliyordu bu sefer onlara karşı oynadım ve çok güzel oldu" diye konuştu.

Antrenör Akayıldız: "Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum"

Düzenlenen etkinliğin yoğun olduğunu ve güzel bir deneyim olduğunu belirten antrenör Tezcan Akayıldız, "Bugün anneler gününe özel düzenlediğimiz etkinlikte annelerimiz çocuklarına karşı futbol oynadı. Etkinliğe yoğun katılım oldu. Annelerimiz çocuklarına tribünden destek sağlıyorlardı ve bu sefer hep birlikte sahada futbol oynayarak deneyimlediler. Tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.