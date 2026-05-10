Pendikspor Yenişehir Futbol Okulu, Anneler Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Anneler, düzenlenen yarışmayla futbol okulunda eğitim gören çocuklarına penaltı attı. Oldukça heyecanlı geçen penaltı atışları sırasında güzel görüntüler oluştu. Antrenörler tarafından tüm annelere kırmızı karanfil hediye edildi.

Pendikspor Yenişehir Futbol Okulu, Anneler Günü'nü unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Antrenman sahasında çocuklarına karşı kale başına geçen anneler, hem penaltı attı hem de çocuklarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte, duygusal anlar futbol heyecanıyla birleşti. Pendikspor Yenişehir Futbol Okulu Koordinatörü Ramazan Dur, 'Annelerimiz bizler için çok değerli. Sadece bir gün değil her gün onların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bizler de bugünü onlarla beraber keyifli bir etkinlikle değerlendirmek istedik' dedi.

'İlk kez yeşil sahalarda penaltı atışı kullandım ve oğluma gol attım'

Oğlu Rüzgar Ege, Pendikspor Yenişehir Futbol Okulu'nda eğitim gören Pelin İzel Yakut, 'Bu anlamlı günde biz anneler için böyle bir etkinlik düzenleyen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben de ilk kez yeşil sahalarda penaltı atışı kullandım ve oğluma gol attım. Çok mutlu oldum' dedi.