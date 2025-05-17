Bursa’da göçük altında kalarak hayatını kaybeden definecinin kimliği belli oldu Bursa’da göçük altında kalarak hayatını kaybeden definecinin kimliği belli oldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, otomobil ile kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Bolu yolunda otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA