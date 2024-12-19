Ankara’da 108 okul çevresi ile servis araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nce Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde yapılan uygulamada okul servis araçları denetlendi. Polis ekiplerince belgeleri kontrol edilen servis şoförü Yaşar Ertürk, “Çocukları dikkatli indirip, dikkatli bindireceksin. Kemerlerini bağlattıracaksın. Kendimizden önemli çocuklar. Tabii ki dikkat edeceğiz her şeye. Rehberimiz var, o indiriyor ve bindiriyor. Rehberimiz, çocukları yerine oturttuktan sonra biz kalkış yapıyoruz. Her şeyden önemli çocuklar” diye konuştu.